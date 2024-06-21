Інтеграція в НАТО, постачання ППО та фінансова підтримка: про що Шмигаль говорив із заступником держсекретаря США
Київ • УНН
Ключові напрямки підтримки обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та виконувач обов’язків заступника Держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із в. о. заступника Держсекретаря з політичних питань Джоном Бассом. Говорили про інтеграцію України в НАТО, постачання ППО та фінансову підтримку, передає УНН.
Підтримка Сполучених Штатів критично важлива для України. Обговорили ключові напрямки допомоги із в. о. заступника Держсекретаря з політичних питань Джоном Бассом. Подякував США за участь у Глобальному саміті миру та за підтримку Формули миру. Ми зробили важливий крок до справедливого миру на європейському континенті
Також, за словами прем'єра, говорили про інтеграцію України в НАТО, про відновлення української енергетики через програми USAID та про спільні оборонні виробництва.
"Окрему увагу зосередили на постачанні необхідної зброї. Насамперед ППО. Дякуємо США за рішення надавати Україні ракети для ЗРК Patriot у пріоритетному порядку. Так само важливий блок — фінансовий. Цього року США виділить Україні 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Це допоможе зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави", - резюмував Шмигаль.
До Києва прибув заступник держсекретаря США Джон Басс21.06.24, 14:07 • 19417 переглядiв