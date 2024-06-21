Интеграция в НАТО, поставки ПВО и финансовая поддержка: о чем Шмыгаль говорил с заместителем госсекретаря США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом. Говорили о интеграции Украины в НАТО, поставках ПВО и финансовой поддержке, передает УНН.

Поддержка Соединенных Штатов критически важна для Украины. Обсудили ключевые направления помощи с и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом. Поблагодарил США за участие в Глобальном саммите мира и за поддержку Формулы мира. Мы сделали важный шаг к справедливому миру на европейском континенте - сообщил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, говорили об интеграции Украины в НАТО, о восстановлении украинской энергетики через программы USAID и о совместных оборонных производства.

"Отдельное внимание сосредоточили на поставках необходимого оружия. Прежде всего ПВО. Спасибо США за решение предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot в приоритетном порядке. Так же важен блок-финансовый. В этом году США выделит Украине 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Это поможет укрепить макрофинансовую стабильность нашего государства", - резюмировал Шмыгаль.

В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс