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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интеграция в НАТО, поставки ПВО и финансовая поддержка: о чем Шмыгаль говорил с заместителем госсекретаря США

Интеграция в НАТО, поставки ПВО и финансовая поддержка: о чем Шмыгаль говорил с заместителем госсекретаря США

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 16:59  •  882 просмотра

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Ключевые направления поддержки обсудили в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился  с и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом. Говорили о интеграции Украины в НАТО, поставках ПВО и финансовой поддержке, передает УНН.

Поддержка Соединенных Штатов критически важна для Украины. Обсудили ключевые направления помощи с и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом. Поблагодарил США за участие в Глобальном саммите мира и за поддержку Формулы мира. Мы сделали важный шаг к справедливому миру на европейском континенте 

- сообщил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, говорили об интеграции Украины в НАТО, о восстановлении украинской энергетики через программы USAID и о совместных оборонных производства.

"Отдельное внимание сосредоточили на поставках необходимого оружия. Прежде всего ПВО. Спасибо США за решение предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot в приоритетном порядке. Так же важен блок-финансовый. В этом году США выделит Украине 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Это поможет укрепить макрофинансовую стабильность нашего государства", - резюмировал Шмыгаль.

В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс21 июня 2024, 11:07 • 16992 просмотра

Антонина Туманова

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