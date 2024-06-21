Сегодня, 21 июня, в Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Рада приветствовать заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России - написала Бринк в соцсети Х.

Напомним



В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами.

