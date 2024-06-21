До Києва прибув заступник держсекретаря США Джон Басс
Київ • УНН
Заступник держсекретаря США Джон Басс прибув до Києва сьогодні, 21 червня, щоб зустрітися з українськими офіційними особами і підтвердити підтримку США України в боротьбі з російською агресією.
Сьогодні, 21 червня, до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
Рада вітати заступника Державного секретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії росії
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У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами.