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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Умєров обговорив ситуацію на полі бою з заступником держсекретаря США

Київ • УНН

 • 100909 перегляди

Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з Міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в обороні від російського вторгнення.

Умєров обговорив ситуацію на полі бою з заступником держсекретаря США

Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс, який сьогодні перебуває з візитом у Києві, зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це пише УНН з посиланням на заяву посольства США в Україні.

Деталі

Під час зустріч сторони обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби Сил оборони у війні проти рф.

Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим,  щоб почути останні оновлення з поля бою та дізнатися про те, що потрібно Україні, аби протистояти жорстокому та незаконному вторгненню росії

- йдеться в заяві американського посольства. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із в. о. заступника Держсекретаря з політичних питань Джоном Бассом. Сторони обговорили про інтеграцію України в НАТО, постачання ППО та фінансову підтримку. 

Володимир Омельченко

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