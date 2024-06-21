Умєров обговорив ситуацію на полі бою з заступником держсекретаря США
Київ • УНН
Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з Міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в обороні від російського вторгнення.
Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс, який сьогодні перебуває з візитом у Києві, зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це пише УНН з посиланням на заяву посольства США в Україні.
Деталі
Під час зустріч сторони обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби Сил оборони у війні проти рф.
Заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб почути останні оновлення з поля бою та дізнатися про те, що потрібно Україні, аби протистояти жорстокому та незаконному вторгненню росії
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із в. о. заступника Держсекретаря з політичних питань Джоном Бассом. Сторони обговорили про інтеграцію України в НАТО, постачання ППО та фінансову підтримку.