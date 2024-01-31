Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"
Чита Ривера, легендарная бродвейская актриса, умерла в возрасте 91 год. За свою более чем 60-летнюю сценическую карьеру актриса, удостоенная премии "Тони", сыграла несколько знаковых ролей на Бродвее, в том числе Аниту в "Вестсайдской истории" и Велму Келли в "Чикаго".
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог после того, как Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
В Воздушных силах предупреждают о вражеской ракете на Николаевщине
Воздушные силы объявили предупреждение о ракете, направляющейся на запад над Николаевской областью.
"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров
В городе Токмак Запорожской области Украины прогремели взрывы.
Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев
Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.
В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием
США планируют предоставить Украине оружие, передав его Греции с тем пониманием, что Греция потом передаст Украине часть своих избыточных вооружений.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО
Шестерых сотрудников Киевского СИЗО судить за халатность и служебный подлог, что позволило заключенному пронести взрывчатку из СИЗО и взорвать ее в Шевченковском районном суде в июле 2023 года.
Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель
Министры обороны ЕС обсудят предоставление дополнительной помощи Украине из фонда Европейского фонда мира и возможное переформатирование фонда.
Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части
Начальника штаба воинской части в Николаевской области подозревают в незаконном начислении 1 миллиона гривен подчиненным, которые фактически не выполняли боевых задач.
Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку
Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.