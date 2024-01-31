Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"

Легенда музыкального театра и многократный лауреат премии "Тони" Чита Ривера умерла в возрасте 91 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Чита Ривера умерла в Нью-Йорке после непродолжительной болезни в возрасте 91 года. О ее смерти сообщила дочь Лиза Морденте.

Танцовщица, певица и актриса вошла в историю, став первой латиноамериканской женщиной, получившей престижную награду Центра Кеннеди в 2002 году. В 2009 году она также получила Президентскую медаль Свободы от президента Барака Обамы.

Ривера была номинирована на 10 премий "Тони" и дважды выиграла. В 2018 году она также получила специальную премию "Тони" за жизненные достижения за карьеру, которая длилась почти семь десятилетий.

Известный драматург Терренс Макнелли, написавший книгу по ролям Риверы в "Катке" с Лайзой Миннелли в 1984 году и "Поцелуе Женщины-паука" десятилетием позже, считал ее "ходячей книгой истории золотого века американского музыкального театра".

Именно Чита Ривера сыграла роль убийцы Велмы Келли в оригинальной бродвейской постановке "Чикаго" в 1975 году и создала роль Роуз в неожиданном хите "Прощай, птичка" с Диком Ван Дайком в 1960 году. Но окончательно ее сделал звездой образ дерзкой Аниты в "Вестсайдской истории" - новаторском мюзикле Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма.

Она родилась 23 января 1933 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Родители назвали девочку Долорес Кончита Фигероа дель Риверо. Ее отец, пуэрториканский музыкант Педро Хулио Фигероа дель Риверо, умер, когда ей было 7 лет.

Одна из пяти детей, она с детства обучалась балету и выиграла стипендию в Школе американского балета Джорджа Баланчина в Нью-Йорке. Она была еще подростком, когда по собственной прихоти пошла с подругой на прослушивание в гастрольную труппу мюзикла "Зовите меня мадам" и получила роль.

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В 1957 году она вышла замуж за Тони Морденте, актера и танцора шоу. Она была настолько неотъемлемой частью "Вестсайдской истории", что ее лондонскую постановку пришлось отложить до тех пор, пока она не родила своего единственного ребенка Лизу в 1958 году.

Карьера Риверы прервалась в 1986 году, когда она получила сложный перелом ноги в автокатастрофе в Нью-Йорке во время съемок в "Девушках Джерри". Но после физической терапии Ривера сыграла в "Поцелуе женщины-паука" в 1993 году, за что получила награду "Тони".

Ривера также регулярно появлялась в телевизионных развлекательных шоу, в частности, снялась в киноверсии "Чикаго" в 2002 году.

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