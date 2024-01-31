Померла зірка бродвейських мюзиклів Чіта Рівера, яка грала в оригінальних постановках "Чикаго" та "Вестсайдської історії"

ukenru
29 березня, 19:41 • 44011 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98581 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116403 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117984 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233720 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157136 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147748 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133434 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121737 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112895 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2 м/с
85 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33280 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35807 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31865 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33029 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 30886 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233724 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386012 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441085 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449433 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358836 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116405 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130841 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125024 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99025 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108057 перегляди
Актуальне
Померла зірка бродвейських мюзиклів Чіта Рівера, яка грала в оригінальних постановках "Чикаго" та "Вестсайдської історії"

Померла зірка бродвейських мюзиклів Чіта Рівера, яка грала в оригінальних постановках "Чикаго" та "Вестсайдської історії"

Київ • УНН

 • 20395 перегляди

Чіта Рівера, легендарна бродвейська актриса, померла у віці 91 рік. За свою більш ніж 60-річну сценічну кар'єру акторка, удостоєна премії "Тоні", зіграла кілька знакових ролей на Бродвеї, зокрема Аніту в "Вестсайдській історії" і Велму Келлі в "Чикаго".

Легенда музичного театру і багаторазова лауреатка премії "Тоні" Чіта Рівера померла у віці 91 року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Чіта Рівера померла в Нью-Йорку після нетривалої хвороби у віці 91 року. Про її смерть повідомила донька Ліза Морденте.

Танцівниця, співачка і актриса увійшла в історію, ставши першою латиноамериканською жінкою, яка отримала престижну нагороду Центру Кеннеді в 2002 році. У 2009 році вона також отримала Президентську медаль Свободи від президента Барака Обами.

Рівера була номінована на 10 премій "Тоні" і двічі виграла. У 2018 році вона також отримала спеціальну премію "Тоні" за життєві досягнення за кар'єру, яка тривала майже сім десятиліть.

Відомий драматург Терренс Макнеллі, який написав книгу за ролями Рівери в "Ковзанці" з Лайзою Міннеллі у 1984 році та "Поцілунку Жінки-павука" десятиліттям пізніше, вважав її "ходячою книгою історії золотого століття американського музичного театру".

Саме Чіта Рівера зіграла роль вбивці Велми Келлі в оригінальній бродвейській постановці "Чикаго" 1975 року і створила роль Роуз у несподіваному хіті "Прощавай, пташко" з Діком Ван Дайком у 1960 році. Але остаточно її зробив зіркою образ зухвалої Аніти у "Вестсайдській історії" – новаторському мюзиклі Леонарда Бернстайна та Стівена Сондхайма.

Вона народилася як 23 січня 1933 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Батьки назвали дівчинку Долорес Кончіта Фігероа дель Ріверо. Її батько, пуерториканський музикант Педро Хуліо Фігероа дель Ріверо, помер, коли їй було 7 років.

Одна з п'яти дітей, вона змалку навчалася балету і виграла стипендію в Школі американського балету Джорджа Баланчина в Нью-Йорку. Вона була ще підлітком, коли за власною примхою пішла з подругою на прослуховування до гастрольної трупи мюзиклу "Називайте мене мадам" і отримала роль.

На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук28.01.24, 23:46 • 31477 переглядiв

У 1957 році вона вийшла заміж за Тоні Морденте, актора і танцюриста шоу. Вона була настільки невід'ємною частиною "Вестсайдської історії", що її лондонську постановку довелося відкласти до того часу, поки вона не народила свою єдину дитину Лізу в 1958 році.

Кар'єра Рівери перервалася у 1986 році, коли вона отримала складний перелом ноги в автокатастрофі в Нью-Йорку під час зйомок у "Дівчатах Джеррі". Але після фізичної терапії Рівера зіграла у "Поцілунку жінки-павука" в 1993 році, за що отримала нагороду "Тоні".

Рівера також регулярно з'являлася в телевізійних розважальних шоу, зокрема, знялася в кіноверсії "Чикаго" в 2002 році.

Померла акторка Сандра Міло, муза Федеріко Фелліні та ікона італійського кіно29.01.24, 17:30 • 29622 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Культура
leonard-bernstainЛеонард Бернстайн
terrens-maknelliТерренс Макнеллі
liza-mordenteЛіза Морденте
chita-riveraЧіта Рівера
reutersReuters
barak-obamaБарак Обама
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
niu-iorkНью-Йорк
chykahoЧикаго
londonЛондон
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28