Померла зірка бродвейських мюзиклів Чіта Рівера, яка грала в оригінальних постановках "Чикаго" та "Вестсайдської історії"

Легенда музичного театру і багаторазова лауреатка премії "Тоні" Чіта Рівера померла у віці 91 року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Чіта Рівера померла в Нью-Йорку після нетривалої хвороби у віці 91 року. Про її смерть повідомила донька Ліза Морденте.

Танцівниця, співачка і актриса увійшла в історію, ставши першою латиноамериканською жінкою, яка отримала престижну нагороду Центру Кеннеді в 2002 році. У 2009 році вона також отримала Президентську медаль Свободи від президента Барака Обами.

Рівера була номінована на 10 премій "Тоні" і двічі виграла. У 2018 році вона також отримала спеціальну премію "Тоні" за життєві досягнення за кар'єру, яка тривала майже сім десятиліть.

Відомий драматург Терренс Макнеллі, який написав книгу за ролями Рівери в "Ковзанці" з Лайзою Міннеллі у 1984 році та "Поцілунку Жінки-павука" десятиліттям пізніше, вважав її "ходячою книгою історії золотого століття американського музичного театру".

Саме Чіта Рівера зіграла роль вбивці Велми Келлі в оригінальній бродвейській постановці "Чикаго" 1975 року і створила роль Роуз у несподіваному хіті "Прощавай, пташко" з Діком Ван Дайком у 1960 році. Але остаточно її зробив зіркою образ зухвалої Аніти у "Вестсайдській історії" – новаторському мюзиклі Леонарда Бернстайна та Стівена Сондхайма.

Вона народилася як 23 січня 1933 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Батьки назвали дівчинку Долорес Кончіта Фігероа дель Ріверо. Її батько, пуерториканський музикант Педро Хуліо Фігероа дель Ріверо, помер, коли їй було 7 років.

Одна з п'яти дітей, вона змалку навчалася балету і виграла стипендію в Школі американського балету Джорджа Баланчина в Нью-Йорку. Вона була ще підлітком, коли за власною примхою пішла з подругою на прослуховування до гастрольної трупи мюзиклу "Називайте мене мадам" і отримала роль.

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У 1957 році вона вийшла заміж за Тоні Морденте, актора і танцюриста шоу. Вона була настільки невід'ємною частиною "Вестсайдської історії", що її лондонську постановку довелося відкласти до того часу, поки вона не народила свою єдину дитину Лізу в 1958 році.

Кар'єра Рівери перервалася у 1986 році, коли вона отримала складний перелом ноги в автокатастрофі в Нью-Йорку під час зйомок у "Дівчатах Джеррі". Але після фізичної терапії Рівера зіграла у "Поцілунку жінки-павука" в 1993 році, за що отримала нагороду "Тоні".

Рівера також регулярно з'являлася в телевізійних розважальних шоу, зокрема, знялася в кіноверсії "Чикаго" в 2002 році.

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