Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр
Киев • УНН
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
С марта 2024 года Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Харьков-Днепр. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.
Находим дополнительные возможности для запуска новых маршрутов! Новый поезд, который получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя крупнейшими городами востока нашей страны,
Детали
Отмечается, что в первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.
Из Харькова поезд будет курсировать по четным в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 следующего дня.
Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2.
В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.
В Укрзализныце также сообщили, что билеты на поезд будут доступны для приобретения за 20 суток до отправки в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним
Как ранее писал УНН, из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов
Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
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