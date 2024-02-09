Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр

С марта 2024 года Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Харьков-Днепр. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

Находим дополнительные возможности для запуска новых маршрутов! Новый поезд, который получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя крупнейшими городами востока нашей страны, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.

Из Харькова поезд будет курсировать по четным в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 следующего дня.

Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2.

В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.

В Укрзализныце также сообщили, что билеты на поезд будут доступны для приобретения за 20 суток до отправки в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним

Как ранее писал УНН, из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов