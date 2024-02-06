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Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом

Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом

Київ • УНН

 • 25088 перегляди

Через високий попит Укрзалізниця призначила додаткові поїзди між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом з використанням нових вагонів.

АТ "Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових рейсів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів. Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram, пише УНН.

Хоч лютий традиційно вважається "низьким" сезоном мобільності, фіксуємо підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого. Тому вже зараз оперативно призначаємо додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Збільшить пропозицію місць на маршруті Київ — Львів — Івано-Франківськ поїзд №195/196, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, Львів 14:46 - 15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18. Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львів 21:54 - 23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд №192/191 Львів — Київ, який відправлятиметься з міста Лева об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Нагадаємо

У 2023 році 84,6% залізничних квитків було продано онлайн через сервіси Укрзалізниці та її партнерів. Використання мобільного додатку Укрзалізниці також зросло на 23,2% до 37,9%.

За тими ж квитками на наступний поїзд: "Укрзалізниця" попередила про вихід для тих, хто спізнився на вокзал через затяжну тривогу29.12.23, 10:20 • 32017 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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