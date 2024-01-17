За 2023 рік майже 85 відсотків квитків було продано онлайн – Укрзалізниця
Київ • УНН
У 2023 році 84,6% залізничних квитків було продано онлайн через сервіси Укрзалізниці та її партнерів. Використання мобільного додатку Укрзалізниці також зросло на 23,2% до 37,9%.
За підсумками минулого 2023 року 84,6% квитків було реалізовано онлайн через сервіси Укрзалізниці.
Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Переважна більшість пасажирів в 2023 році купляли залізничні квитки через сервіси Укрзалізниці та її партнерів. Це дані станом на грудень, йдеться в повідомленні. Зокрема зросла доля використання мобільного застосунку Укрзалізниці.
За підсумками року зафіксовано підвищення на 23,2% до рівня 37,9%.
Нагадаємо
Потяги "Укрзалізниці" курсують за розкладом, незважаючи на повітряну тривогу. Також пасажирам дозволяється сідати на наступний за розкладом потяг, якщо вони запізнюються на свій через небезпеку.
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