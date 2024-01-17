За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця
В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы
Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф
Силы обороны Украины ночью сбили один разведывательный беспилотник и два "шахеда" над Запорожьем.
рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.
россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом
Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.
Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие
Военный вертолет Ми-8 разбился во время тренировочных полетов на окраине столицы Кыргызстана, Бишкека, что привело к человеческим жертвам. Причины катастрофы выясняет Министерство обороны Кыргызстана.
Дела Майдана: еще девять "беркутовцев" предстанут перед судом за массовые расстрелы на Институтской
Еще девять сотрудников "черной роты Беркута" предстанут перед судом по делу о массовых расстрелах активистов на улице Институтской в Киеве в 2014 году во время Майдана.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав
В результате ночной атаки на Одессу, семь человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, а в Харькове 16 человек были госпитализированы после ракетного обстрела.
россияне ночью обстреляли 8 населенных пунктов Украины: в Одессе и Харькове по меньшей мере 20 пострадавших - МВД
Российская армия атаковала украинские города, включая Харьков и Одессу, в ночь на 17 января, в результате чего, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по меньшей мере 20 человек получили ранения.
Ночная атака дронов на Одесскую область: силы ПВО уничтожили все цели
россия атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, силы ПВО уничтожили все цели.