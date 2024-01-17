За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

По итогам прошлого 2023 года 84,6% билетов было реализовано онлайн через сервисы Укрзализныци.

Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Подавляющее большинство пассажиров в 2023 году покупали железнодорожные билеты через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Это данные по состоянию на декабрь, говорится в сообщении. В частности выросла доля использования мобильного приложения Укрзализныци.

По итогам года зафиксировано повышение на 23,2% до уровня 37,9%.

Напомним,

Поезда "Укрзализныци" курсируют по расписанию, несмотря на воздушную тревогу. Также пассажирам разрешается садиться на следующий по расписанию поезд, если они опаздывают на свой из-за опасности.

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