На фоне прогнозируемых холодов: в "Укрзализныце" напомнили о пунктах Незламности на вокзалах

На фоне прогнозов относительно резкого похолодания в Украине в "Укрзализныце" напомнили, что на вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости. Об этом пишет УНН.

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В УЗ отметили, что вскоре в столице и многих других городах Украины ожидается стремительное снижение температуры до -13 / -25ºС.

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В связи с этим, а также - из-за продолжения вражеских попыток атаковать критическую инфраструктуру Украины, напоминаем, что на 94 вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости - говорится в заметке.

Отмечается, что бесплатные локации, где можно согреться, зарядить гаджеты и выпить горячего чая, работают круглосуточно в 80 городах страны, включая столицу.

В то же время в небольших городах локации работают по графику работы вокзалов. Пункты несокрушимости открыты для всех жителей городов вместе с их домашними животными.

Также в "Укрзализныце" рассказали, что крупнейшие железнодорожные вокзалы страны имеют резервное питание от генераторов, поэтому потенциальные перебои с электроэнергией даже в самых критических случаях не будут влиять на их функционирование.

Напомним,

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