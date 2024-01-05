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Харьковщина готовится к ударам рф по критической инфраструктуре региона - Синегубов

Харьковщина готовится к ударам рф по критической инфраструктуре региона - Синегубов

Киев • УНН

 • 25124 просмотра

По словам Олега Синегубова, российские войска могут атаковать объекты критической инфраструктуры Харькова, а местные власти готовят меры для защиты.

Разведка располагает информацией о том, что россияне будут атаковать критическую инфраструктуру Харьковщины. Поэтому местные власти готовятся к ликвидации потенциальных последствий. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Сейчас, когда пришли холода, мы фиксируем, и есть информация нашей разведки, что враг будет бить по нашей критической, энергетической инфраструктуре. Поэтому мы сегодня проводим заседание Совета обороны, где будем рассматривать вопрос готовности пунктов несокрушимости, координацию действий всех экстренных служб на случай блэкаутов или повреждения нашей критической инфраструктуры

- сказал Синегубов.

Напомним,

Ранее Олег Синегубов сообщил, что вблизи Харьковщины не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении.

Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину05.01.24, 14:32 • 23460 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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