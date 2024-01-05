Харківщина готується до ударів рф по критичній інфраструктурі регіону - Синєгубов

Розвідка має інформацію про те, що росіяни будуть атакувати критичну інфраструктуру Харківщини. Тому місцева влада готується до ліквідації потенційних наслідків. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

Зараз, коли прийшли холоди, ми фіксуємо, і є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі. Тому ми сьогодні проводимо засідання Ради оборони, де будемо розглядати питання готовності пунктів незламності, координацію дій всіх екстрених служб на випадок блекаутів чи пошкодження нашої критичної інфраструктури - сказав Синєгубов.

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Раніше Олег Синєгубов повідомив, що поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку.

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