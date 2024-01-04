Погода на вихідні: сніг, ожеледь та морози до 25° морозу
Київ • УНН
Україна готується до суворих погодних умов зі снігом, ожеледицею та морозами до -25°C, оскільки арктичне повітря насувається з півночі Європи.
У неділю в Україні очікується суттєве ускладнення погоди. В Україну з півночі Європи прийдуть сніг, ожеледь та морози. Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. … з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.
Деталі
Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см );
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см)
В центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця
Поліцейські попередили, що через ускладнення погодних умов можуть бути перебої у роботі комунальних служб та комунікацій.
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Додатково
Як вберегтись від переохолодження та обмороження в таку погоду розповіли у Патрульній поліції України.
- якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення;
- для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;
- не торкайтеся металу (руками або язиком). Ви ризикуєте обморозити шкіру в місці контакту;
- відмовтесь від куріння. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду;
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- будьте обережні, якщо працюєте з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички;
- уникайте далеких подорожей. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі й термос із теплим напоєм (але в жодному разі не алкогольним);
- подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку;
- стежте за прогнозом погоди. Одягайтеся тепло
- якщо потрапили в скрутну ситуацію — телефонуйте 102. Ми на варті й готові прийти вам на допомогу