Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза

В воскресенье в Украине ожидается существенное осложнение погоды. В Украину с севера Европы придут снег, гололед и морозы. Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.

7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны. ... с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза. - рассказали синоптики.

Детали

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см);

в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см)

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица

Полицейские предупредили, что из-за осложнения погодных условий могут быть перебои в работе коммунальных служб и коммуникаций.

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Дополнительно

Как уберечься от переохлаждения и обморожения в такую погоду рассказали в Патрульной полиции Украины.

если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса - час заходите в теплое помещение;

для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. При этом избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее;

не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта;

откажитесь от курения. Никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода;

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