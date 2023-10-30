Учебное авто без буквы "У": в Украине изменились правила дорожного движения
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Кабинет Министров постановлением внес изменения в Правила дорожного движения, которые касается учебных транспортных средств. Отныне термин "Учебное транспортное средство" заменяется на "Обучающее транспортное средство", а буква "У" на учебной машине — соответственно на букву "Н". Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает УНН.
Детали
Также опознавательный знак в виде буквы "У" заменят на букву "Н". Он будет выглядеть так, как на картинке.
Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступают в силу через шесть месяцев с момента даты публикации.
Добавим
20 октября правительство одобрило изменения к Правилам дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Речь идет о перевозке в транспортных средствах детей, а также включении фар за пределами населенного пункта.
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