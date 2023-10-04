Штрафи за порушення ПДР знову можна сплачувати онлайн

Деталі

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Також, повідомили у МВС, надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Додатково

Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:



Офіційного сайту МВС України



Офіційного мобільного застосунку МВС України – «Штрафи ПДР» для Android та IOS



Телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot



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