Штрафи за порушення ПДР знову можна сплачувати онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
Також, повідомили у МВС, надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Додатково
Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:
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- Офіційного сайту МВС України
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- Офіційного мобільного застосунку МВС України – «Штрафи ПДР» для Android та IOS
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- Телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot
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