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Рівень злочинності в Україні за час війни знизився на 10-15% - голова МВС

Рівень злочинності в Україні за час війни знизився на 10-15% - голова МВС

Київ • УНН

 • 198609 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Рівень злочинності в Україні за час повномасштабного вторгнення знизився на 10-15%, водночас спостерігається ріст випадків шахрайств і проблема наркоманії. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, слова якого наводить пресслужба міністерства, пише УНН.

Цитата

«По всіх злочинах практично, ми тримаємо достатньо серйозну планку, якщо порівнювати час з початком широкомасштабної війни, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків», – заявив Клименко.

Деталі

За словами міністра, наразі спостерігається зростання кількості шахрайств. Тож зараз триває розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Також посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

Ще одним викликом, за словами голови МВС, є боротьба з поширенням наркотиків.

«У будь-якій країні, що має соціальні, економічні проблеми, саме проблема наркоманії посідає одне з перших місць. Тож разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована насамперед на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво і поширення наркотичних речовин», - заявив Клименко.

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