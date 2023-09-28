Уровень преступности в Украине за время войны снизился на 10-15% - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Уровень преступности в Украине за время полномасштабного вторжения снизился на 10-15%, в то же время наблюдается рост случаев мошенничества и проблема наркомании. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, слова которого приводит пресс-служба министерства, пишет УНН.
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«По всем преступлениям практически, мы держим достаточно серьезную планку, если сравнивать время с началом широкомасштабной войны, то количество основных преступлений упало на 10-15 процентов», – заявил Клименко.
Детали
По словам министра, сейчас наблюдается рост количества мошенничеств. Поэтому сейчас идет расширение подразделений киберполиции и криминального анализа. Также усиливается обмен информацией с соответствующими подразделениями СБУ.
Еще одним вызовом, по словам главы МВД, является борьба с распространением наркотиков.
«В любой стране, имеющей социальные, экономические проблемы, именно проблема наркомании занимает одно из первых мест. Поэтому вместе с партнерами сейчас обновили подразделение департамента по борьбе с наркопреступностью. Его внимание направлено прежде всего на крупные преступные организации, непосредственно влияющие на производство и распространение наркотических веществ», - заявил Клименко.
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