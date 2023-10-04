Штрафы за нарушение ПДД снова можно платить онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На официальных ресурсах МВД Украины возобновлена возможность оплаты за административные нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автоматической фиксации. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Детали
Официальные сервисы позволяют не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Также, сообщили в МВД, предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Дополнительно
Узнать о факте фиксации нарушения возможно с помощью:
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- Официального сайта МВД Украины
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- Официального мобильного приложения МВД Украины – ««Штрафы ПДД» для Android и IOS
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- Телеграм-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot
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