Навчальне авто без літери "У": в Україні змінилися правила дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кабінет міністрів постановою вніс зміни до Правил дорожнього руху, які стосується навчальних транспортних засобів. Відтепер термін "Учбовий транспортний засіб" замінюється на "Навчальний транспортний засіб", а буква "У" на навчальній машині — відповідно на літеру "Н". Про це йдеться у постанові Кабміну, передає УНН.
Деталі
Також розпізнавальний знак у вигляді літери "У" замінять на букву "Н". Він матиме такий вигляд, як на малюнку.
Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації.
Додамо
20 жовтня Уряд схвалив зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Йдеться про перевезення у транспортних засобах дітей, а також увімкнення фар за межами населеного пункту.
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