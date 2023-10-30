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Навчальне авто без літери "У": в Україні змінилися правила дорожнього руху

Київ • УНН

 • 46751 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кабінет міністрів постановою вніс зміни до Правил дорожнього руху, які стосується навчальних транспортних засобів. Відтепер термін "Учбовий транспортний засіб" замінюється на "Навчальний транспортний засіб", а буква "У" на навчальній машині — відповідно на літеру "Н". Про це йдеться у постанові Кабміну, передає УНН.

Навчальне авто без літери "У": в Україні змінилися правила дорожнього руху

Деталі

Також розпізнавальний знак у вигляді літери "У" замінять на букву "Н". Він матиме такий вигляд, як на малюнку.

Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації.

Додамо

20 жовтня Уряд схвалив зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Йдеться про перевезення у транспортних засобах дітей, а також увімкнення фар за межами населеного пункту.

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