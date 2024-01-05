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На тлі прогнозованих холодів: в "Укрзалізниці" нагадали про пункти Незламності на вокзалах

На тлі прогнозованих холодів: в "Укрзалізниці" нагадали про пункти Незламності на вокзалах

Київ • УНН

 • 20212 перегляди

Україна готується до різкого похолодання, тож "Укрзалізниця" нагадує о на 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності.

На тлі прогнозів щодо різкого похолодання в Україні в "Укрзалізниці" нагадали, що на вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності. Про це пише УНН.

Деталі 

В УЗ зауважили, що невдовзі у столиці та багатьох інших містах України очікується стрімке зниження температури до -13 / -25ºС.

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У звʼязку з цим, а також - через продовження ворожих спроб атакувати критичну інфраструктуру України, нагадуємо, що на 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності

- йдеться в дописі.

Зазначається, що безкоштовні локації, де можна зігрітись, зарядити гаджети та випити гарячого чаю, працюють цілодобово у 80 містах країни, включно зі столицею.

Водночас у невеликих містах локації працюють за графіком роботи вокзалів. Пункти незламності відкриті для всіх мешканців міст разом з їх домашніми тваринами.

Також в "Укрзалізниці" розповіли, що найбільші залізничні вокзали країни мають резервне живлення від генераторів, тож потенційні перебої з електроенергією навіть у найбільш критичних випадках не впливатимуть на їх функціонування.

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Володимир Омельченко

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