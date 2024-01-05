На тлі прогнозованих холодів: в "Укрзалізниці" нагадали про пункти Незламності на вокзалах
Київ • УНН
Україна готується до різкого похолодання, тож "Укрзалізниця" нагадує о на 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності.
На тлі прогнозів щодо різкого похолодання в Україні в "Укрзалізниці" нагадали, що на вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності. Про це пише УНН.
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В УЗ зауважили, що невдовзі у столиці та багатьох інших містах України очікується стрімке зниження температури до -13 / -25ºС.
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У звʼязку з цим, а також - через продовження ворожих спроб атакувати критичну інфраструктуру України, нагадуємо, що на 94 вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності
Зазначається, що безкоштовні локації, де можна зігрітись, зарядити гаджети та випити гарячого чаю, працюють цілодобово у 80 містах країни, включно зі столицею.
Водночас у невеликих містах локації працюють за графіком роботи вокзалів. Пункти незламності відкриті для всіх мешканців міст разом з їх домашніми тваринами.
Також в "Укрзалізниці" розповіли, що найбільші залізничні вокзали країни мають резервне живлення від генераторів, тож потенційні перебої з електроенергією навіть у найбільш критичних випадках не впливатимуть на їх функціонування.
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