Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

АО "Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных рейсов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram, пишет УНН.

Хотя февраль традиционно считается "низким" сезоном мобильности, фиксируем повышение спроса на путешествия 16-18 февраля. Поэтому уже сейчас оперативно назначаем дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов, - говорится в сообщении.

Детали

Увеличит предложение мест на маршруте Киев - Львов - Ивано-Франковск поезд №195/196, который будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, Львов 14:46 - 15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18. Обратно отправление из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львов 21:54 - 23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

Из Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится в свой рейс поезд №192/191 Львов - Киев, который будет отправляться из города Льва в 11:55 и прибывать в столицу в 22:09.

Напомним

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.

По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги