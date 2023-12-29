По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

При наличии свободных мест на следующий поезд аналогичного направления, все кто пропустил свой рейс в связи с затяжной тревогой, получают возможность проезда по своим билетам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой информационный канал Укрзализныци.

Детали

Напоминаем, что всех пассажиров, которые из-за затяжной тревоги не добрались вовремя до вокзала и пропустили свой рейс, мы по тем же билетам принимаем на следующий поезд аналогичного направления при наличии свободных мест - информирует Укрзализныця.

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Также национальный перевозчик грузов и пассажиров сообщает, что поезда Укрзализныци дальнего сообщения, международные, Kyiv City Express, Dnipro City Express и даже Food Train - следуют по расписанию.

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