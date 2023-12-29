Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180090 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199554 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218558 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195245 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199185 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186337 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189142 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195833 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178919 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168482 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Новости по теме

Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

российские удары повредили больницы в Днепре и Харькове; в результате обстрела одесской школы один человек погиб и семеро, в том числе ребенок, получили ранения.

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Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

В результате российской ракетной атаки на Одессу погибли двое и были ранены 15 человек, в том числе двое детей; пострадали гражданские дома.

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В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В результате ракетного удара по Киеву пострадали 17 человек.

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Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В Хмельницкой области ночью обезвредили три "шахеда" - ОВА

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 3 беспилотника "шахед" в Хмельницкой области, без жертв среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры.

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В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"

ПВО в Черкасской области сбила вражеский "шахед", жертв и разрушений нет.

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В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"

Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых

Харьков подвергся более 20 ударам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека; 11 человек получили ранения. Атаки были направлены на многочисленные объекты и повредили инфраструктуру.

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Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых

Ракетная атака рф на Львов: мэр сообщает о погибшем и восьми раненых

Ракетный обстрел Львова: один погибший, восемь раненых.

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Ракетная атака рф на Львов: мэр сообщает о погибшем и восьми раненых

Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр

Российский ракетный удар вызвал пожар в бизнес-центре Киева.

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Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр

Ночная атака дронами: в Одесской области попадание в законсервированное здание объекта инфраструктуры, повреждена многоэтажка - Силы обороны Юга

Атака российских беспилотников на юг Украины; сбито 14 беспилотников, повреждения в Одессе, но жертв среди гражданского населения нет.

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Ночная атака дронами: в Одесской области попадание в законсервированное здание объекта инфраструктуры, повреждена многоэтажка - Силы обороны Юга

"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине

россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, используя различные типы ракет, включая "Кинжал", С-300 и другие.

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"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине