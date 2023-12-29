Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

В результате ракетных ударов рф сообщается о повреждении зданий медучреждений в Харькове и Днепре: пациенты и медперсонал не пострадали. В Запорожье под завалами одного из зданий остаются люди, кроме того сообщается о 10 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. В Киеве оказывается медицинская помощь по меньшей мере 14 пострадавшим. В Одессе один человек погиб, также известно о 7 пострадавших (1 ребенок).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Согласно информации Минздрава, в результате массированного российского обстрела повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове.

Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал - говорится в сообщении.

По предварительным данным из-за обстрелов города 1 человек погиб и 9 человек травмированы, вызовы продолжают поступать.

В Днепре существенно повреждено здание медучреждения: пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

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По текущим данным, в Одессе, один человек погиб. Речь идет о результате попадания в здание школы, известно о 7 пострадавших, среди них 1 ребенок.

Запорожье: 10 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. По состоянию на 9:00 было известно, что под завалами одного из зданий остаются люди

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В Киеве по меньшей мере 14 человек получили травмы различного характера, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать.

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