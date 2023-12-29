Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр
Киев • УНН
Российский ракетный удар вызвал пожар в бизнес-центре Киева.
В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром произошел пожар в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется, сообщает КГВА, пишет УНН.
В Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется
Дополнение
Обломки вражеской ракеты повредили складское помещение в Шевченковском районе Киева, предварительно, под завалами три человека, еще троих удалось спасти.
Из-за вражеского ракетного удара по Киеву в Подольском районе масштабный пожар на складе, много раненых.
Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр
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