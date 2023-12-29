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Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 07:26  •  22347 просмотра

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Российский ракетный удар вызвал пожар в бизнес-центре Киева.

В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром произошел пожар в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется, сообщает КГВА, пишет УНН

В Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется

- говорится в сообщении КМВА.

Дополнение

Обломки вражеской ракеты повредили складское помещение в Шевченковском районе Киева, предварительно, под завалами три человека, еще троих удалось спасти. 

Из-за вражеского ракетного удара по Киеву в Подольском районе масштабный пожар на складе, много раненых.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Наслідки удару рф по Києву: у Шевченківському районі горить недобудований бізнес-центр
Consequences of Russia's strike on Kyiv: an unfinished business center in the Shevchenkivskyi district is on fire
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