"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине

Сегодня рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахеды". Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Враг нанес массированный удар. Различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо, "Калибров" не было. А так и "Кинжалы" мы видели и баллистику С-300, и крылатые ракеты, "шехеды", ракеты Х-22 или Х-32", - сказал Игнат.

Он отметил, что около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 запускали Х-101/Х-505.

"Действительно мощный нанес враг удар. Есть сбития, есть, к сожалению, пострадавшие", - добавил Игнат.

Напомним,

Из-за вражеского ракетного удара по Киеву в Подольском районе масштабный пожар на складе, много раненых. Также есть последствия в еще трех районах.

Обломки вражеской ракеты повредили складское помещение в Шевченковском районе Киева, предварительно, под завалами три человека, еще троих удалось спасти.

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие.