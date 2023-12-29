Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Кличко объявил о возобновлении движения поездов на всех линиях метрополитена, метро работает в штатном режиме.
В Киеве возобновили движение поездов по всем линиям метро. Столичная подземка работает в обычном режиме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
"Движение поездов по всем линиям метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок", - сообщил Кличко.
Он добавил, что метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним,
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Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко
Мэр Киева Кличко объявил о возобновлении движения поездов на всех линиях метрополитена, метро работает в штатном режиме.
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