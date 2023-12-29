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Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:05  •  23849 просмотра

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Мэр Киева Кличко объявил о возобновлении движения поездов на всех линиях метрополитена, метро работает в штатном режиме.

В Киеве возобновили движение поездов по всем линиям метро. Столичная подземка работает в обычном режиме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

"Движение поездов по всем линиям метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок", - сообщил Кличко.

Он добавил, что метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним,

В Киеве из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели вытащили трех человек. Их госпитализировали.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Рух поїздів усіма лініями столичного метро відновлено - Кличко
Klitschko: Train traffic on all metro lines has been restored
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Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

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