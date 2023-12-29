Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых

Харьков подвергся более 20 ударам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека; 11 человек получили ранения. Атаки были направлены на многочисленные объекты и повредили инфраструктуру.