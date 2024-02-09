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Укрзалізниця з березня запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра

Укрзалізниця з березня запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра

Київ • УНН

 • 23879 перегляди

З 2 березня 2024 року Укрзалізниця запустить новий нічний потяг між Харковом та Дніпром, який стане альтернативою для подорожей між двома найбільшими містами на сході України.

З березня 2024 року Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням Харків-Дніпро. Про це повідомляє пресслужба перевізника, пише УНН.

Знаходимо додаткові можливості для запуску нових маршрутів! Новий поїзд, який отримає номер 295/296, поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня — з Дніпра.

З Харкова потяг курсуватиме по парних о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2.

У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

В Укрзалізниці також повідомили, що квитки на поїзд будуть доступні для придбання за 20 діб до відправки у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, через високий попит Укрзалізниця призначила додаткові поїзди між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом з використанням нових вагонів

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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