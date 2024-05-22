"Укрзализныця" с 9 июня сокращает время путешествия из Киева в Варшаву

С 9 июня время в пути поезда из столицы в Варшаву сократится на 1 час 23 минуты. Ускорить поезд удалось благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск, что в Польше. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в "Укрзализныце", передает УНН.

Детали

Как сообщается, с 9 июня меняется время путешествия поездов:

№ 67 Киев-Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 10:18 (вместо 10:15);

№ 68 Варшава-Киев будет отправляться со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12: 17).



Кроме того, скорректировали графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что должно также сократить, как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибывать к конечной остановке в 16:33 (вместо 17: 20);

поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 - 23: 13 и прибывать к конечной остановке в 07: 28;



⠀поезд №19 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 05:42 (вместо 04:55);



поезд № 20 Хелм-Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17);



поезд № 23 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать к конечной остановке в 11:15 (вместо 11:05);



поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать к конечной остановке в 05:13 (вместо 05:39).



В Укрзализныце напомнили, что оптимизация времени проведения таможенно-пограничного контроля со стороны Украины была успешно проведена в прошлом году для поездов, следующих в направлении как Перемышля, так и Хелма.

Продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась.

Просмотреть расписание движения можно в приложении УЗ и на обновленном вебсайте.

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