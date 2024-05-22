"Укрзалізниця" з 9 червня скорочує час подорожі з Києва до Варшави
Київ • УНН
"Укрзалізниця" з 9 червня скорочує час у дорозі з Києва до Варшави на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонних і митних операцій на станції Дорогуськ у Польщі.
З 9 червня час подорожі поїзда зі столиці до Варшави зменшиться на 1 годину 23 хвилини. прискорити поїзд вдалось завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ, що в Польщі. Про це у середу, 22 травня, повідомили в "Укрзалізниці", передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, з 9 червня змінюється час подорожі поїздів:
- №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15);
- №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
Крім того, скоригували графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.
- поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20);
- поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28;
- ⠀поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55);
- поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17);
- поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05);
- поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).
В Укрзалізниці нагадали, що оптимізація часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України була успішно проведена торік для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму.
Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.
Переглянути розклад руху можна у застосунку УЗ та на оновленому вебсайті.
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