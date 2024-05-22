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У поїздах підвищують вартість постільної білизни: у купе і плацкарті - на 60%, у СВ - удвічі

У поїздах підвищують вартість постільної білизни: у купе і плацкарті - на 60%, у СВ - удвічі

Київ • УНН

 • 17270 перегляди

"Укрзалізниця" вперше за 5 років підвищує вартість постільної білизни в пасажирських поїздах.

Укрзалізниця вперше за 5 років підвищує вартість постільної білизни в пасажирських поїздах, у плацкарті і купе - на 60%, у СВ - удвічі, повідомили у компанії, пише УНН.

Починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

- повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що вартість постільної білизни у пасажирських поїздах змінюють вперше за 5 років і що "відтепер пасажири отримають більш якісну послугу".

Так, повідомляється, що "перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах". "Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення", - зазначили у компанії.

При цьому в УЗ вказали, що "компанія утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безкоштовно".

Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків14.05.24, 16:13 • 14234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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