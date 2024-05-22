В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое

Укрзализныця впервые за 5 лет повышает стоимость постельного белья в пассажирских поездах, в плацкарте и купе - на 60%, в СВ - вдвое, сообщили в компании, пишет УНН.

Начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн). - сообщили в Укрзализныце.

Отмечается, что стоимость постельного белья в пассажирских поездах меняют впервые за 5 лет и что "отныне пассажиры получат более качественную услугу".

Так, сообщается, что"перед изменением стоимости услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах". "Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования", - отметили в компании.

При этом в УЗ указали, что "компания получает на довоенном уровне стоимость социально важных внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, а регулярные эвакуационные и медицинские рейсы осуществляет бесплатно".

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