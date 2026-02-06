$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 20484 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 20685 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 21517 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 33896 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 67912 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29331 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28188 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22285 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15153 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14722 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Эксклюзивы
Facebook

Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Укрзалізниця доставила 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого обмена в этом году. Среди них военные и гражданские, большинство находились в плену с 2022 года.

Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой

Укрзализныця доставила домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого обмена в этом году. Об этом сообщается в Telegram компании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди вернувшихся домой - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Среди освобожденных сегодня людей есть и наш коллега-железнодорожник. Мы безмерно рады видеть вас на родной земле. Для нас честь - встретить и помочь добраться домой, туда, где ждали и верили все это время. Поздравляем с возвращением. Спасибо за выдержку и мужество. Вы дома

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев домой в рамках первого после долгой паузы обмена.

рф заявила о первом с начала года обмене пленными с Украиной05.02.26, 13:52 • 3832 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Украинская железная дорога
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины