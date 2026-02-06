Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой
Киев • УНН
Укрзалізниця доставила 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого обмена в этом году. Среди них военные и гражданские, большинство находились в плену с 2022 года.
Детали
Отмечается, что среди вернувшихся домой - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
Среди освобожденных сегодня людей есть и наш коллега-железнодорожник. Мы безмерно рады видеть вас на родной земле. Для нас честь - встретить и помочь добраться домой, туда, где ждали и верили все это время. Поздравляем с возвращением. Спасибо за выдержку и мужество. Вы дома
Напомним
Накануне Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев домой в рамках первого после долгой паузы обмена.
