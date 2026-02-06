Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой

Укрзализныця доставила домой 116 украинцев, освобожденных из российского плена во время первого обмена в этом году. Об этом сообщается в Telegram компании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди вернувшихся домой - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Среди освобожденных сегодня людей есть и наш коллега-железнодорожник. Мы безмерно рады видеть вас на родной земле. Для нас честь - встретить и помочь добраться домой, туда, где ждали и верили все это время. Поздравляем с возвращением. Спасибо за выдержку и мужество. Вы дома