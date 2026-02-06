Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 20553 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 20780 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 21565 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 33944 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 67969 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29347 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28200 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15155 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14729 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Зеленський гостро відреагував на "сигнали" москви щодо окупованих територій5 лютого, 13:56
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30
На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають5 лютого, 16:48
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії18:35
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 20556 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 67970 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 69729 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 99656 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя4 лютого, 23:05
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Укрзалізниця доправила 116 українців, звільнених з російського полону під час першого обміну цього року. Серед них військові та цивільні, більшість перебували в полоні з 2022 року.

Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому

Укрзалізниця доправила додому 116 українців, звільнених із російського полону під час першого обміну цього року. Про це повідомляється у Telegram компанії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що серед тих, хто повернувся додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні людей є й наш колега-залізничник. Ми безмежно раді бачити вас на рідній землі. Для нас честь - зустріти й допомогти дістатися додому, туди, де чекали й вірили весь цей час. Вітаємо з поверненням. Дякуємо за витримку й мужність. Ви вдома

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців додому у межах першого після довгої паузи обміну.

рф заявила про перший з початку року обмін полоненими з Україною05.02.26, 13:52

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Національна гвардія України
Українська залізниця
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України