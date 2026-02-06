Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому

Укрзалізниця доправила додому 116 українців, звільнених із російського полону під час першого обміну цього року. Про це повідомляється у Telegram компанії, інформує УНН.

Зазначається, що серед тих, хто повернувся додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні людей є й наш колега-залізничник. Ми безмежно раді бачити вас на рідній землі. Для нас честь - зустріти й допомогти дістатися додому, туди, де чекали й вірили весь цей час. Вітаємо з поверненням. Дякуємо за витримку й мужність. Ви вдома