Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому
Київ • УНН
Укрзалізниця доправила 116 українців, звільнених з російського полону під час першого обміну цього року. Серед них військові та цивільні, більшість перебували в полоні з 2022 року.
Деталі
Зазначається, що серед тих, хто повернувся додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року.
Серед звільнених сьогодні людей є й наш колега-залізничник. Ми безмежно раді бачити вас на рідній землі. Для нас честь - зустріти й допомогти дістатися додому, туди, де чекали й вірили весь цей час. Вітаємо з поверненням. Дякуємо за витримку й мужність. Ви вдома
Нагадаємо
Напередодні Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців додому у межах першого після довгої паузи обміну.
