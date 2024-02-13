"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту, который начнет курсировать между регионами уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.

Детали

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, Ивано-Франковск 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татаров-Буковель 13:50 - 13:55, прибытие в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, Татаров-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Ивано-Франковск 18:25 - 19:49, прибытие в Харьков в 12:33 следующего дня.

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Остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская - добавляют в "Укрзализныце"

Отмечается, что в первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля - из Ворохты, и будет курсировать через день.

Дополнение

В компании добавляют, что билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Также в "Укрзализныце" отметили, что в составе поезда вагоны категории купе, люкс.

Напомним

Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.