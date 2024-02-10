Укрзализныця запустит поезда "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом ко Дню святого Валентина
Ко Дню святого Валентина Укрзализныця запустит поезд "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом, чтобы подарить влюбленным романтическое путешествие под паровозом в новом вагоне с музыкой и специальным меню.
Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине
Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.
НБУ предложил запретить работу касс, которые не оборудованы системами видеоконтроля
НБУ предлагает запретить кассовые аппараты без видеонаблюдения, чтобы улучшить контроль за наличными операциями.
Белый дом: отчет спецпрокурора о памяти Байдена неточный и необоснованный
Белый дом резко раскритиковал отчет специального советника, в котором говорилось о том, что президент Байден страдает провалами в памяти, отрицая эти утверждения как неточные и политически мотивированные.
Музей США передал Гане похищенные британскими войсками 150 лет назад
Американский музей вернул древности, похищенные из Ганы британскими войсками 150 лет назад, которые принадлежали королевской семье этой западноафриканской страны.
Работники ГПСУ получили от благотворительных организаций 50 авто
Государственная пограничная служба Украины получила от благотворительных организаций 50 автомобилей Volkswagen T5 для охраны границы и выполнения задач на передовой.
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло вблизи вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, но обошлось без жертв и разрушений.
В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов
Тело мужчины, погибшего во время нападения шахидов, было найдено в Харькове после того, как российские войска запустили три шахида из Белгородской области, которые попали в объект критической инфраструктуры и вызвали большой пожар.
Байден назвал задержку помощи Украине преступной халатностью республиканцев
Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден назвал промедление республиканцев с предоставлением помощи Украине преступной халатностью.
В США самолет упал на трассу, два человека погибли
Небольшой самолет разбился на шоссе вблизи Неаполя, штат Флорида, в результате чего погибли двое из пяти человек, находившихся на борту, после того, как он приземлился на проезжую часть.