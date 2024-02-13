"Укрзалізниця" анонсувала новий рейс між Харковом та Івано-Франківщиною

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти, який почне курсувати між регіонами вже наступного тижня. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише УНН.

Деталі

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татарів-Буковель 13:50 - 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Івано-Франківськ 18:25 - 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня.

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Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська - додають в "Укрзалізниці"

Зазначається, що у перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день.

Доповнення

У компанії додають, що квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. Також в "Укрзалізниці" зауважили, що у складі поїзда вагони категорії купе, люкс.

Нагадаємо

З 2 березня 2024 року Укрзалізниця запустить новий нічний потяг між Харковом та Дніпром, який стане альтернативою для подорожей між двома найбільшими містами на сході України.