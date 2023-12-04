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Укрэнерго: ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:59  •  22686 просмотра

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В Украине возникла сложная ситуация в энергосистеме, дефицита пока нет, но холодная погода и высокий уровень аварийности блоков могут вызвать проблемы в будущем; "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроэнергии

Ситуация в энергосистеме Украины сложная. Сейчас дефицита нет, но на фоне похолодания и аварийности энергоблоков может возникнуть. Об этом сообщили в понедельник в Укрэнерго и Минэнерго, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме. Экспорт сегодня отсутствует. Объем импорта незначительный. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно

- указали в Укрэнерго.

Генерация

По данным Укрэнерго, ситуация в энергосистеме остается сложной. Утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. В течение суток по различным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. Солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр Укрэнерго пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Но, как сообщается, синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. "Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо экономно потреблять электроэнергию", - отметили в Укрэнерго.

По отметили Укрэнерго, лимиты потребления не вводились. "Графики отключений не вводились и не прогнозируются", - отметили в компании.

В Минэнерго также указали, что "дефицита электроэнергии нет", добавив, что "ограничения в электроснабжении не применяются ни в одной из областей".

"Энергосистема сбалансирована", - отметили в Минэнерго, добавив, что все отключения связаны исключительно с непогодой и боевыми действиями.

Обесточивание

В Одесской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей, обесточенных из-за непогоды 25-26 ноября, сообщили в Укрэнерго.

Вчера, 3 декабря, непогода снова оставила без света часть украинцев. На этот раз в западном регионе. Всего из-за непогоды на утро было обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях, по данным Укрэнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света, как сообщается, остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. 

Экспорт/импорт

"Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии сегодня осуществляется в течение 1 часа вечером из Словакии и Румынии. Общий объем 82 МВт-ч. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", - указали в Укрэнерго.

Импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 892 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся, по данным Минэнерго.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15.68 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Укренерго: ситуація в енергосистемі складна, на тлі похолодання та аварійності блоків може бути дефіцит
Ukrenergo: the situation in the power system is complicated, there may be a shortage of power amid cold snaps and unit failures
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