Украина в Совбезе ООН объявила заявление четырех стран по катастрофе Boeing

"От имени Канады, Германии, Швеции и Украины, я хотел бы поблагодарить все делегации, которые выразили соболезнования в связи с падением пассажирского самолета Международных авиалиний Украины вблизи Международного аэропорта Тегерана. Мы благодарны за слова поддержки в адрес семей и близких погибших в этой трагической катастрофе. 176 невинных людей погибли: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иранские ЗРС ошибочно сбили украинский авиалайнер - СМИ

Кислица отметил, что в нем отмечается, что обстоятельства этой катастрофы пока неясны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп о авиакататрофе в Иране: кто-то мог допустить ошибки с другой стороны

"Специалисты будут расследовать ее причины, чтобы найти ответ на вопрос, что привело к аварии. Для этого наши эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента", - сказал Кислица.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.