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Украина в Совбезе ООН объявила заявление четырех стран по катастрофе Boeing

Украина в Совбезе ООН объявила заявление четырех стран по катастрофе Boeing

Киев  •  УНН

 • 22588 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица зачитал совместное заявление четырех государств: Канады, Германии, Швеции и Украины, граждане которых погибли во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран. Также он отметил, что украинские эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента. Об этом он заявил во время открытых дебатов Совбеза ООН, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины при ООН.

"От имени Канады, Германии, Швеции и Украины, я хотел бы поблагодарить все делегации, которые выразили соболезнования в связи с падением пассажирского самолета Международных авиалиний Украины вблизи Международного аэропорта Тегерана. Мы благодарны за слова поддержки в адрес семей и близких погибших в этой трагической катастрофе. 176 невинных людей погибли: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании", - говорится в заявлении.

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Кислица отметил, что в нем отмечается, что обстоятельства этой катастрофы пока неясны.

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"Специалисты будут расследовать ее причины, чтобы найти ответ на вопрос, что привело к аварии. Для этого наши эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента", - сказал Кислица.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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