Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
Киев • УНН
25 октября ночью в ряде областей Украины, включая Киев, ожидаются значительные дожди. В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируются грозы, объявлен I уровень опасности.
Уже завтра Украину накроют дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
25 октября ночью в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Киевской областях и Киеве синоптики Укргидрометцентра прогнозируют значительные дожди.
В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях – грозы.
Объявлен I уровень опасности, желтый, сообщили в ГСЧС.
