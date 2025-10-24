$41.900.14
48.550.18
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 5550 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 8222 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 10292 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20800 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55264 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25449 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19380 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21728 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31573 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29914 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
92%
741мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 29999 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33365 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 32632 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18450 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 22936 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 5478 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 13471 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 14503 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55223 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 55724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 1262 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18749 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33669 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 28894 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 32921 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Saab JAS 39 Gripen
ИРИС-Т

Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности

Киев • УНН

 • 10292 просмотра

25 октября ночью в ряде областей Украины, включая Киев, ожидаются значительные дожди. В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируются грозы, объявлен I уровень опасности.

Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности

Уже завтра Украину накроют дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

25 октября ночью в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Киевской областях и Киеве синоптики Укргидрометцентра прогнозируют значительные дожди.

В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях – грозы.

Объявлен I уровень опасности, желтый, сообщили в ГСЧС.

Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер23.10.25, 14:30 • 38517 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Николаевская область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Полтавская область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Херсонская область
Украина
Киев