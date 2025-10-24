Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Київ • УНН
25 жовтня вночі у низці областей України, включаючи Київ, очікуються значні дощі. У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозуються грози, оголошено I рівень небезпеки.
Вже завтра Україну накриють дощі та грози. Оголошений I рівень небезпеки, жовтий, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
25 жовтня вночі у Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Київській областях та Києві синоптики Укргідрометцентру прогнозують значні дощі.
У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – грози.
Оголошений I рівень небезпеки, жовтий, повідомили у ДСНС.
