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Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
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Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

Киев  •  УНН

 • 18136 просмотра

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В 2024 году из Украины выехали 500 тысяч человек, в 2025 ожидается отток еще 200 тысяч. НБУ прогнозирует возвращение мигрантов с 2026 года, но их количество уменьшается из-за адаптации за рубежом.

В 2024 году из Украины, по прогнозам НБУ, выехали 500 тысяч человек, а в 2025-м этот процесс продолжится. Несмотря на ожидаемое возвращение мигрантов с 2026 года, количество желающих вернуться уменьшается из-за адаптации за рубежом, что будет сохранять дефицит рабочей силы. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного отчета НБУ, пишет УНН.

Детали

Нацбанк отмечает, что высокие риски безопасности, постоянные обстрелы и разрушения, сохранение дефицита негативно влияют на качество жизни украинцев, что приводит к дальнейшей внешней миграции. 

«В течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек, что соответствовало оценкам НБУ... В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 млн человек)», - говорится в отчете.

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По прогнозам НБУ, с 2026 года в Украине ожидается положительное миграционное сальдо - около 200 тысяч человек вернутся. В 2027 году этот процесс может ускориться, и количество тех, кто вернется, достигнет 500 тысяч.

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Наблюдается уменьшение доли желающих вернуться из-за дальнейшей адаптации украинцев за рубежом. Поэтому массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, вследствие чего дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном периоде

- указали в НБУ.

Напомним 

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что «за границей нас 20-25 миллионов».

По данным Опендатабот, количество тех, кто только за последний год уехал и не вернулся, составляет 443 тыс.

Аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Полина Бондаренко заявила, что в случае полного открытия границ 21% украинцев планируют выехать за границу для постоянного проживания, тогда как 70% респондентов заявили, что не имеют такого намерения.

Тогда как, по словам вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышова, половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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