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Україну цього року залишать ще близько 200 тис. людей, а охочих повертатися поменшало - НБУ

Україну цього року залишать ще близько 200 тис. людей, а охочих повертатися поменшало - НБУ

Київ • УНН

 • 118471 перегляди

У 2024 році з України виїхали 500 тисяч осіб, у 2025 очікується відтік ще 200 тисяч. НБУ прогнозує повернення мігрантів з 2026 року, але їх кількість зменшується через адаптацію за кордоном.

У 2024 році з України, за прогнозами НБУ, виїхали 500 тисяч осіб, а у 2025-му цей процес продовжиться. Попри очікуване повернення мігрантів із 2026 року, кількість охочих повернутися зменшується через адаптацію за кордоном, що зберігатиме дефіцит робочої сили. Про це свідчать дані Інфляційного звіту НБУ, пише УНН.

Деталі

Нацбанк зазначає, що високі безпекові ризики, постійні обстріли та руйнування, збереження дефіциту негативно впливають на якість життя українців, що зумовлює подальшу зовнішню міграцію. 

"Упродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб, що відповідало оцінкам НБУ… У 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів (близько 0,2 млн осіб)", - ідеться в звіті.

Повернення українців з-за кордону: експертка пояснила, що може зробити влада для цього30.01.25, 10:09 • 105723 перегляди

За прогнозами НБУ, з 2026 року в Україні очікується позитивне міграційне сальдо – близько 200 тисяч осіб повернуться. У 2027 році цей процес може пришвидшитися, і кількість тих, хто повернеться, сягне 500 тисяч.

Поляки масово підтримали нові умови виплат "800+" для українців29.01.25, 18:28 • 47737 переглядiв

Спостерігається зменшення частки тих, хто бажає повернутися, через подальшу адаптацію українців за кордоном. Тому масове та швидке повернення мігрантів в умовах збереження статус-кво виглядає малоймовірним, унаслідок чого дефіцит робочої сили зберігатиметься на прогнозному періоді

- вказали в НБУ.

Нагадаємо 

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що "за кордоном нас 20-25 мільйонів".

За даними Опендатабот, кількість тих, хто лише за останній рік виїхав та не повернувся, становить 443 тис.

Аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Поліна Бондаренко заявила, що у разі повного відкриття кордонів 21% українців планують виїхати за кордон для постійного проживання, тоді як 70% респондентів заявили, що не мають такого наміру.

Тоді як, за словами віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, половина чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну без завершення війни за умови вирішення питання бронювання. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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