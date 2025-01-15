Кількість українців, які виїхали та не повернулись додому, зросла у понад 3 рази - Опендатабот

30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України. Лише 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад - близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Про це повідомляє сервіс Опендатабот з посиланням на Держприкордонслужбу, передає УНН.

Деталі

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України - 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році - тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні - 194 тис.