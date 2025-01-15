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Кількість українців, які виїхали та не повернулись додому, зросла у понад 3 рази - Опендатабот

Київ • УНН

 • 38118 перегляди

За даними Держприкордонслужби, 443 тисячі українців, які виїхали за кордон у 2024 році, не повернулися назад. Це втричі більше порівняно з 2023 роком, коли не повернулося 134 тисячі громадян.

30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України. Лише 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад - близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Про це повідомляє сервіс Опендатабот з посиланням на Держприкордонслужбу, передає УНН.

Деталі

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України - 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році - тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні - 194 тис.

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що лише три місяці у 2024 році мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Зокрема, у квітні повернулося понад 58 тис. громадян, у липні - понад 23 тис., а у серпні - понад 89 тис.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню - тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн)

- додали в сервісі.

Наголошується, що дані Держприкордонслужби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

Нагадаємо

У грудні в Україні загинуло 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення, що є найменшим показником з початку вторгнення. Більшість жертв зафіксовано поблизу лінії фронту в Херсонській та Донецькій областях.

Павло Башинський

Павло Башинський

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