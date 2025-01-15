Кількість українців, які виїхали та не повернулись додому, зросла у понад 3 рази - Опендатабот
Київ • УНН
За даними Держприкордонслужби, 443 тисячі українців, які виїхали за кордон у 2024 році, не повернулися назад. Це втричі більше порівняно з 2023 роком, коли не повернулося 134 тисячі громадян.
30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України. Лише 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад - близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.
Про це повідомляє сервіс Опендатабот з посиланням на Держприкордонслужбу, передає УНН.
Деталі
2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України - 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році - тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні - 194 тис.
Зазначається, що лише три місяці у 2024 році мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Зокрема, у квітні повернулося понад 58 тис. громадян, у липні - понад 23 тис., а у серпні - понад 89 тис.
Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню - тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн)
Наголошується, що дані Держприкордонслужби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.
Нагадаємо
У грудні в Україні загинуло 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення, що є найменшим показником з початку вторгнення. Більшість жертв зафіксовано поблизу лінії фронту в Херсонській та Донецькій областях.