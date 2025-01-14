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ООН оприлюднила статистику жертв війни в Україні за грудень

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У грудні в Україні загинуло 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення, що є найменшим показником з початку вторгнення. Більшість жертв зафіксовано поблизу лінії фронту в Херсонській та Донецькій областях.

У грудні 2024 року в Україні через бойові дії загинуло щонайменше 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, у грудні місія ООН задокументувала найменшу кількістю загиблих цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення.

Жертви серед цивільних осіб від ракет і боєприпасів були зафіксовані в 8 областях України.

Більшість жертв (78 відсотків) сталася поблизу лінії фронту, при цьому найбільша кількість загиблих і поранених зафіксована в Херсонській та Донецькій областях. Майже половина жертв, що відбулися поблизу лінії фронту, була спричинена атаками з використанням безпілотників ближнього радіусу дії.

 Двадцять відсотків жертв стали наслідком застосування російськими збройними силами далекобійної зброї (ракет і баражуючих боєприпасів).

Зазначається, що збройні сили рф здійснили дві великомасштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши не менше 13 об’єктів з виробництва та розподілу електроенергії та тепла в дев’яти областях. Атаки призвели до аварійних відключень електроенергії в багатьох областях та поновлення щоденних планових відключень по всій країні.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 12 456 цивільних. Ще 28 382 — отримали різного роду поранення", - йдеться у звіті.

Нагадаємо 

У листопаді минулого року в Україні загинуло щонайменше 165 цивільних осіб і 887 отримали поранення. Вісім дітей загинули і 57 отримали поранення.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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