ООН оприлюднила статистику жертв війни в Україні за грудень
Київ • УНН
У грудні в Україні загинуло 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення, що є найменшим показником з початку вторгнення. Більшість жертв зафіксовано поблизу лінії фронту в Херсонській та Донецькій областях.
У грудні 2024 року в Україні через бойові дії загинуло щонайменше 105 цивільних осіб і 514 отримали поранення. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.
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Як повідомляється, у грудні місія ООН задокументувала найменшу кількістю загиблих цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення.
Жертви серед цивільних осіб від ракет і боєприпасів були зафіксовані в 8 областях України.
Більшість жертв (78 відсотків) сталася поблизу лінії фронту, при цьому найбільша кількість загиблих і поранених зафіксована в Херсонській та Донецькій областях. Майже половина жертв, що відбулися поблизу лінії фронту, була спричинена атаками з використанням безпілотників ближнього радіусу дії.
Двадцять відсотків жертв стали наслідком застосування російськими збройними силами далекобійної зброї (ракет і баражуючих боєприпасів).
Зазначається, що збройні сили рф здійснили дві великомасштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши не менше 13 об’єктів з виробництва та розподілу електроенергії та тепла в дев’яти областях. Атаки призвели до аварійних відключень електроенергії в багатьох областях та поновлення щоденних планових відключень по всій країні.
"Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 12 456 цивільних. Ще 28 382 — отримали різного роду поранення", - йдеться у звіті.
Нагадаємо
У листопаді минулого року в Україні загинуло щонайменше 165 цивільних осіб і 887 отримали поранення. Вісім дітей загинули і 57 отримали поранення.
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