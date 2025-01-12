ППО України за тиждень знищила 400 повітряних цілей: скільки "шахедів" збито
Київ • УНН
Протягом 6-12 січня українські сили ППО збили 400 ворожих цілей, включаючи 299 дронів "Shahed". Авіація ЗСУ здійснила 40 вильотів та знищила 43 повітряні цілі противника.
Повітряні Сили України за тиждень збили 400 ворожих ракет та безпілотників, а українські пілоти завдали десятки авіаударів по противнику. Про це у неділю повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
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За даними ПС ЗСУ, протягом тижня (з 06.01.25 по 12.01.25) протиповітряною обороною збито 400 засобів повітряного нападу противника:
- 4 ракети різних типів;
- 299 ударних БпЛА типу "Shahed";
- 67 розвідувальних БпЛА;
- 30 БпЛА інших типів.
Таокж повідомляється, що за тиждень тактична авіація здійснила 40 вильотів на винищувальне прикриття, бойове застосування та авіаційну підтримку наземних підрозділів.
Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, завдали десятки авіаударів по противнику бомбами і ракетами різних типів.
"Уражено пункти управління, скупчення техніки та живої сили, польові склади боєприпасів", - розповіли в ПС СЗУ.
За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 95 уражень FPV-дронами, 50 успішних скидів з БпЛА. Ліквідовано 75 чоловік живої сили противника, 2 бойові машини піхоти, 4 одиниці автомобільної техніки, виконано 24 вогневі завдання.
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