Сили оборони збили 60 російських дронів, ще 34 - локаційно втрачені
Київ • УНН
Сили оборони України успішно збили 60 російських дронів, в 11 областях країни. 34 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Сили оборони збили 60 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 11 січня, ще 34 ворожі БПЛА-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 60-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.
34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).
Нагадаємо
Протиповітряна оборона Київської області успішно відбила атаку ворожих безпілотників, що тривала понад 8 годин. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, уламки впали на відкритих територіях.