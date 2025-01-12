Силы обороны сбили 60 российских дронов, еще 34 - локально потеряны
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно сбили 60 российских дронов, в 11 областях страны. 34 вражеских БПЛА-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
Силы обороны сбили 60 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 11 января, еще 34 вражеских БПЛА-имитатора локально потеряны без негативных последствий. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.
34 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших).
Напомним
Противовоздушная оборона Киевской области успешно отразила атаку вражеских беспилотников, которая длилась более 8 часов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, обломки упали на открытых территориях.